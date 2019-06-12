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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.06.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

Altay'da transfer çıkmazı

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Altay'da transfer çıkmazı

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Altay, yeni bir transfer yasağıyla sarsıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte eski futbolcu ve personel alacakları nedeniyle transferin önünün kapandığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin borcunun yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Özgür Ekmekçioğlu başkanlığında daha önce 3. Lig, 2. Lig ve geçen sezon da 1. Lig'de getirilen transfer yasaklarını gerekli ödemeleri yaparak kaldıran Altay'da, yönetim bir araya gelerek konuyu masaya yatıracak.

Fejsa imzaya çok yakın | Son dakika transfer haberleri...
Fejsa imzaya çok yakın! | Son dakika transfer haberleri...

Yeterli kaynağın bulunamaması halinde siyah-beyazlıların dış transfer yapmama kararı alabileceği iddia edildi. Bu durumda Altay yönetimi iç transferde sözleşmesi sona eren 13 futbolcuyu kadroda tutmaya çalışacak. Siyah-beyazlılarda ön libero Ferhat, stoper Gençer, sol kanat İbrahim Akın, stoper İbrahim Öztürk, sağ kanat Furkan, ön libero Merter, sağ bek Murat Uslu, sağ kanat Oğuz Han, sol bek Özgür, sol bek Serkan, sağ kanat Sinan, sağ bek Necdet ve kaleci Egemen serbest kaldı.

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Altayda transfer çıkmazı

 

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