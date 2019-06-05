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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.06.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Altay’da Tavares’e Süper Lig'den talip var!

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Altay’da Tavares’e Süper Lig'den talip var!

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da forma giyen Cape Verdeli orta saha oyuncusu Helder Tavares ile Süper Lig kulüplerinin ilgilendiği öğrenildi.

Geçen sezon devre arasında Portekiz 1’inci Lig takımı Tondela’dan transfer edilen 29 yaşındaki futbolcunun menajeri yönetime, "Helder, Süper Lig takımlarından teklif alabilir" mesajı vererek oyuncunun bonservis ücretinin belirlenmesini istedi.

Siyah-beyazlılar bu gelişme üzerine, "Önce teklif gelsin, bonservis bedeli daha sonra belirlenir" yanıtı verdi.

İzmir temsilcisinde yarım devrede 14 müsabakada görev alan Helder Tavares, Adanaspor deplasmanında rakip fileleri sarsmayı başarmıştı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın yeni sezonda da kadrosunda görmek istediği tecrübeli futbolcu ile Altay’ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kadrosunda 5 yabancı oyuncusu bulunan ve 1 yabancı daha transfer etmeyi düşünen siyah-beyazlılar, Tavares’in satılması halinde yeni sezon öncesi 2 yabancı oyuncu takviyesi yapacak.

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Altay’da Tavares’e Süper Ligden talip var

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