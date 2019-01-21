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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Altay'da Paxiao gollerine devam ediyor

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Altay'da Paxiao gollerine devam ediyor

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarıyı küme düşme hattının üzerinde bitiren Altay, Ümraniyespor’u devirerek hem üst sıralara tırmandı hem de 5 maç aradan sonra galibiyete uzandı.

Sezona iyi bir giriş yaptıktan sonra düşüşe geçen ve ligin ilk yarısını 14. basamakta noktalayan Altay, ikinci yarıyı Ümraniyespor deplasmanında açtı.

Geçtiğimiz hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi deviren rakibi karşısında başarılı bir performans sergileyen İzmir temsilcisi, rakibini 3-2 yenerek ligde 5 maç aradan sonra galibiyete uzandı. Son olarak 12. haftada Adana Demirspor’u yenen siyah-beyazlılar, o tarihten sonra çıktığı Hatayspor, Altınordu, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Elazığspor maçlarında galibiyete uzanamamıştı. Ümraniyespor galibiyetiyle puanını 20’ye çıkaran Altay, haftayı 11. sırada noktaladı.

Kral gole doymuyor
Altay’ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, ikinci yarıya da bomba gibi başladı. İlk devrede attığı 12 golle krallık yarışında zirvede yer alan Portekizli gol makinesi, Ümraniyespor filelerine de iki gol bırakarak kaldığı yerden devam etti. 61. ve 90+5. dakikada attığı gollerle takımına üç puanı getiren Paixao, bu sezonki gol sayısını 14’e çıkararak krallık yarışında zirvedeki yerini korudu. Portekizli golcüyü 9 golle Adana Demirspor’dan Pote takip ediyor.

Yeniler göze girdi
Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosunda kattığı Tavares, Tatos, Oğuzhan ve Putsila, Ümraniyespor karşılaşmasında ilk kez Altay formasını terletti. Tavares 90 dakika sahada kalırken, Tatos ise ilk maçında 85 dakika süre buldu. Maça ilk 11’de başlayan Oğuzhan ise 65. dakikada yerini bir diğer yeni transfer Putsila’ya bıraktı. Yeni transferlerin ilk maçında gösterdikleri başarılı performans teknik heyetin beğenisini topladı.

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