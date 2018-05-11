Altay'da öncelik bütçe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay'da öncelik bütçe
GeriFutbol Altay'da öncelik bütçe
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
11.05.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Altay'da öncelik bütçe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay'da öncelik bütçe

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, gelecek hafta Başkan Özgür Ekmekçioğlu'yla bir araya gelerek yeni sezon bütçesini belirleyeceklerini söyledi.

Başkan Ekmekçioğlu'yla yapacağı görüşmenin ardından 2018-19 sezonuyla ilgili hedeflerini netleştireceklerini ifade eden Özden Töraydın, "Anlaşacağımız teknik direktör, iç transferde kalacak ve gidecekler, dış transfer alınacak oyuncular bütçeye bağlı. Hedef belirlemek konusunda şu an erken" dedi.
Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun açıklayacağı bütçeye göre hedef belirleyeceklerini anlatan Sportif Direktör Töraydın, "Biz hesap kitap yapan insanlarız. Yine şampiyonluğa oynamak için 20-25 milyon TL bütçe gerekiyor. Federasyon gelirlerimiz SGK, temlikler ve sıradaki eski alacaklı futbolculara gidecek. Gelirimiz yok, gider ise çok. Transfer yasağımız da var. Şu an için tesisimizin eksikleriyle ilgileniyoruz. Finansal açıdan iyi düşünmeliyiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız" diye konuştu.

İLK MAÇ SEYİRCİSİZ
Altay, 7 yıl sonra döndüğü 1. Lig'deki ilk maçını boş tribünler önünde oynayacak. Siyah-beyazlıların evinde Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmada Altaylı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İzmir ekibine 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Altay'a ayrıca 8 bin TL ceza kesildi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 125Antalyaspor - İst. Başakşehir
    3
    2,5Üst
    1,60
    9229kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Iron Throne 16 Mayıs'ta yayınlanıyor

Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına devam etti!

Ali Koç bombayı patlatıyor! Barcelona'dan 3-4 oyuncu...