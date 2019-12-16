Altay'da Leandrinho Tandoğan'ın gözüne girdi

Tandoğan yönetiminde Osmanlıspor ve Adana Demirspor maçlarında sahaya on birde çıkan Brezilyalı kanat oyuncusu, sergilediği performansla beğeni topladı.

Ali Tandoğan'ın gözüne girmeyi başaran 33 yaşındaki oyuncu ilk kez geçen hafta 90 dakika sahada kalabildi. Leandrinho, eski çalıştırıcı Sait Karafırtınalar'ın dümende olduğu dönemde 11 maçta yalnızca 2 defa on birde oynatılıp hiç 90 dakikayı tamamlayamamıştı.

1. Lig'in en deneyimli oyuncuları arasında gösterilen Leandrinho'nun kalan maçlarda da istikrarlı bir şekilde görev yapması bekleniyor. Toplam 13 maça çıkan Sambacı, 509 dakika oynayıp gol atma başarısı gösteremedi.

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