Altay’da "Kral" Paixao, maaşının 3 katını talep etti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay’da "Kral" Paixao, maaşının 3 katını talep etti!
GeriFutbol Altay’da "Kral" Paixao, maaşının 3 katını talep etti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
26.05.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Altay’da "Kral" Paixao, maaşının 3 katını talep etti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay’da "Kral" Paixao, maaşının 3 katını talep etti!

Spor Toto 1. Lig’de attığı 29 golle 2018-19 sezonunun gol kralı olan Altay’ın Portekizli santrforu Marco Paixao, yönetimden zam istedi.

Sözleşmesi devam eden yıldız oyuncunun, siyah-beyazlılardan geçen sezon aldığı ücretin yaklaşık 3 katını talep ettiği öğrenildi.

Oyuncunun menajeriyle bir görüşme yapan Altay yönetimi sözleşmede yüzde 10 yazmasına rağmen yüzde 30 artışla yeni bir teklif sundu.

Paixao’nun istediği rakamı yüksek bulan İzmir temsilcisi, oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha yaparak anlaşma zemini arayacak. Altay yönetimi takımda en yüksek rakamı Paixao’ya vermeyi planlıyor.

Uzlaşma sağlanamazsa 34 yaşındaki gol makinesi için bonservis ücreti belirlenecek.

Attığı birbirinden nefis gollerle rekorları altüst eden Marco Paixao’yu geçen sezon Polanya ekibi Lechia Gdansk’tan bonservis ücreti ödemeden alan Altay, oyuncunun satışı halinde kasasını dolduracak.

Paixao’nun takımdan ayrılması ihtimalini göz önüne alan yönetimin şimdiden alternatif yabancı forvetleri de belirlediği ifade edildi.

Usta golcüye geride bıraktığımız sezon devre arasında Gençlerbirliği, Denizlispor ve Akhisarspor talip olmuştu. Süper Lig ekiplerinin radarında olan Portekizli yıldızın durumu belirsiz.

KONGRE ÖNCESİ ÜYELİK TALEBİ

Altay taraftarları Salı günü gerçekleşecek olağan genel kurul öncesi yönetimden üyelik başvurularının kabul edilmesini talep etti.

Siyah-beyazlı taraftarların sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İstenilen tüm şartları yerine getirmelerine rağmen genel kurul üyelikleri yılan hikayesine dönen taraftarlarımızın bekleyişlerini yakından takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada vizyonumuz zarar görmüş, misyonumuz unutulmuş, tüzüğümüz samimiyetini yitirmiştir. Maça davet etsek gelmeyecek siyasi isimler onursal üye yapılarak şereflendirilmiştir. Gelinen bu nokta tüm gerçek Altaylıları derinden yaralamıştır. Üyeliklerin onaylanmasını bekliyoruz" denildi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Altay’da Kral Paixao, maaşının 3 katını talep etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Altay’da "Kral" Paixao, maaşının 3 katını talep etti!
Denizlispor'dan transfer atağı! Olcay Şahan ve Sadiku...
Süper Lig'de düşme hattı yanıyor! BB Erzurumspor'un ligde kalması için...
Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi