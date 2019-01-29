Altay'da Karafırtınalar imzayı attı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay'da Karafırtınalar imzayı attı
GeriFutbol Altay'da Karafırtınalar imzayı attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
29.01.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Altay'da Karafırtınalar imzayı attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay'da Karafırtınalar imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen hafta Boluspor'dan ayrılan teknik direktör Sait Karafırtınalar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde düzenlenen imza törenine Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve teknik direktörlüğü bırakıp sportif direktörlük görevine dönen Özden Töraydın katıldı.

Futbol kariyerinde profesyonel olduğu Altay'a bu kez teknik adam olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Sait Karafırtınalar, iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Altay'ın bir karakteri var. Her zaman kazanmak ve en üstte olmak için mücadele verir. Konum itibariyle sıkıntılı bir pozisyonumuz var ancak 3 maçlık bir galibiyet serisi bizi Play-Off yarışına ortak eder. İlk 2 zor ama ilk 6 neden olmasın. Bunun için rakiplerin de puan kaybetmesi gerekiyor. Bu sene olmasa da gelecek yıl ilk 2'nin en büyük adayı olacağımızın sözünü şimdiden verebilirim" diye konuştu. Karafırtınalar, 31 Ocak'ta bitecek ara transfer döneminde 2 takviye daha yapmayı planladıklarını da belirtti.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren başkan Ekmekçioğlu, "Burada isimlerin bir önemi yok önemli olan Altay. İdari, mali ve sportif anlamda başarılı olup, 7 yıl içerisinde Süper Lig'e yakışan bir takım oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 485Liverpool - Leicester
    3
    MS1
    1,10
    1886kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Gillette Milliyet Ödülleri'nde oylar 35 bin çocuğun ihtiyacını karşılayacak

Hamsi şöleninde Ünal Karaman izdihamı

Ricardo Quaresma PFDK'ya sevk edildi

Altay'da Karafırtınalar imzayı attı