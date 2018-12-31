Altay'da Ivanov sıkıntısı
Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da kendisine kulüp bulması istenen Bulgar stoper Ivan Ivanov yönetimden 150 bin Euro talep etti.
Sezon başında transfer edilen tecrübeli stoper 2 yıllık sözleşmesinin bulunması nedeniyle yönetime ayak diretiyor.
Ivanov’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planlayan İzmir ekibi uzlaşma zemini arıyor.
Kadrosunda 6 yabancı oyuncusu bulunan Altay, transfer etmek istediği yeni yabancılara lisans çıkarabilmek için Ivanov’u bir an önce göndermek istiyor.
Bulgar defans oyuncusu performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve son 2 haftada kadroda yer bulamamıştı.
Siyah-beyazlılar, yabancılardan Senegalli Daf’tan da kendisine kulüp bulmasını talep etmişti.
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