Altay’da iki genç kiralık gidiyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’da bugün sona eren Erzurum kampının ardından stoper Ulaş Zengin ve sol bek Kadir Yazıcı’yı tecrübe kazanmaları adına 3. Lig kulüplerine kiralama kararı aldı.
İki genç futbolcudan Ulaş’ın yeni sezonda Darıca Gençlerbirliği, Kadir’in ise Düzcespor forması giyeceği öğrenildi. Düzcespor geçtiğimiz günlerde Altay’ın eski teknik direktörü Cüneyt Biçer’i göreve getirdi. Utaş Uşakspor’un transfer etmek istediği genç stoper Çağrı’nın ise takımda kalacağı belirtildi. Altay, iki günlük iznin ardından 14-25 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar’da ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirecek.
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