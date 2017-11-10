Altay'da hedef Bandırma...

2. Lig'de 2013-14'de İzmir'de 3-1, deplasmanda 6-2, 2015-16'da Bandırma'da 3-0 evinde ise 4-0 yenilen siyah-beyazlılar o sezon 3.
Lig'in yolunu tutmuştu. Altay'ın o sezonki kadrosunda yer alan Hüsamettin, Furkan ve Hayrullah, iki sezon aradan sonra siyah-beyazlı formayla tekrar Bandırmaspor'a karşı ter dökecek.
BAYRAKLAR İLE İDMAN
Altay'ın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Altaylı futbolcular, Türk bayrakları arasında Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. (Yeni Asır)