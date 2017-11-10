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Altay'da hedef Bandırma...

Altay, cumartesi günü 1 puan önündeki lider Bandırmaspor'u yenip hem zirveyi devralmaya, hem de 26 yıldır yenemediği rakibi karşısındaki şanssızlığı kırmak istiyor. Bandırma'yı en son 1991'de İzmir'de 1-0 mağlup eden Altay, daha sonra ligde oynadığı 4 maçta da yenildi.

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2. Lig'de 2013-14'de İzmir'de 3-1, deplasmanda 6-2, 2015-16'da Bandırma'da 3-0 evinde ise 4-0 yenilen siyah-beyazlılar o sezon 3.
Lig'in yolunu tutmuştu. Altay'ın o sezonki kadrosunda yer alan Hüsamettin, Furkan ve Hayrullah, iki sezon aradan sonra siyah-beyazlı formayla tekrar Bandırmaspor'a karşı ter dökecek.

BAYRAKLAR İLE İDMAN

Altay'ın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri Türk bayraklarıyla donatıldı. Altaylı futbolcular, Türk bayrakları arasında Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. (Yeni Asır)

Futbolanadolu kulüpleri
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