Altay'da hedef 3 maçta 7 puan

Pazar günü Konya Anadolu Selçukspor deplasmanına konuk olacak siyah-beyazlılar daha sonra Fethiyespor ve SBS İnşaat Kırklarelispor'la (D) karşı karşıya gelecek. Sportif Direktör Özden Töraydın, bu 3 maçtan en az 7 puan çıkarmak istediklerini belirterek, "Evimizde 10'uncu haftada oynayacağımız Sakaryaspor karşılaşması öncesi en kötü 20 puana ulaşmak istiyoruz, bu 22 puan da olabilir" dedi.

Karagümrük karşısında ikinci yarıda buldukları gole kadar sahada kora kor bir mücadele yaşandığını ifade eden Özden Töraydın, "Bu ligde kazanmak için en az rakibin kadar koşacaksın, maçı isteyeceksin. Onlar kadar agresif olduğumuzda oyuncu kalitemizle galip gelebiliyoruz. Ancak Niğde'de olduğu gibi rölantiye aldığımızda rakip cezayı kesiyor. Her maça final havasıyla hazırlanmalıyız. Konsantre olup, arzulu ve coşkulu oynamalıyız. Bu haftaki rakibimiz Konya Anadolu Selçukspor da genç ve mücadeleci bir takım. Dikkatli olmalıyız. Üç puan için mücadele edeceğiz, takımımıza güveniyoruz" diye konuştu.

ESKİ PERSONELDEN HACİZ

Altay'da son olarak İzmir'de 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Ottocool Karagümrük maçı öncesi haciz olayı yaşadığı ortaya çıktı. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka öncesi kulüpten alacaklı eski personel Turgay Çimi'nin avukatları aracılığıyla gişe hasılatına haciz koydurmak istediği belirtildi. Avukat ve haciz memurlarını ikna ettiklerini dile getiren Töraydın, "Haciz olaylarıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Bu takımın ligden çıkması için herkes dua etsin. 1'inci Lig'e yükseldiğimizde gelirlerimiz artacak ve borcu sıfırlayacağız. Şu an için tüm eski borçları ödeme şansımız yok. Zamanla herkesin alacağı kapatılacak" dedi.