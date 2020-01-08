Altay’da gündem Mehmet ve Semih

Defansın sağında ve ön liberoda da görev yapabilen 25 yaşındaki gurbetçi Semih, Türkiye kariyerine Eskişehirspor’da başlayıp Eyüpspor’da da forma giydi. Semih ilk yarıda Adana’da 13 maçta oynadı. Maddi sıkıntı içindeki Osmanlıspor ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki Mehmet Yiğit ise Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Gaziantep FK, Karşıyaka, Elazığspor’da oynadıktan sonra Osmanlıspor’un yolunu tuttu. Mehmet, kariyerinde 1’inci Lig’de 174 maça çıktı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!