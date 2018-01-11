Altay'da 104. yıl heyecanı!

Altay 1914 Taraftarlar Derneği, geçen sene olduğu gibi yine Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda görsel şova imza atmaya hazırlanıyor. 16 Ocak Salı günü bayraklarla süslenecek Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde saat 19.14’te bir araya gelecek Altaylı taraftarlar, saat 20.00’de ellerinde sopalı bayraklarla kutlamanın gerçekleşeceği meydana yürüyecek. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise meşale şov ve konserle kutlamalarda renkli görüntüler oluşturulacak. Taraftarlar, "Hava şartları nasıl olursa olsun sevdamızı haykırmak için Alsancakta olacağız" mesajı yayınladı.

104. yıl kutlamaları çerçevisinde Altay Sosyal Dayanışma Derneği (ASDD) de düzenleyeceği baloyla camiayı bir araya getirecek. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek balo için satışa sunulan biletlerin satışa çıktığı ilk gün tükendiği açıklandı. ASDD Başkanı Aybars Akoğlu, saat 20.00’de başlayacak baloyagösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Gecede kutlamanın yanı sıra 6 Aralık 2017’de hayatını kaybeden camia büyüklerinden Erdoğan Tözge’nin de anılacağını belirten Akoğlu, "Bu organizasyonda 1. Erdoğan Tözge Hizmet Ödülü, geçen sezon yaşadığımız şampiyonluk nedeniyle Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’na verilecek. Hizmet ödülünü her yıl başka bir isme vererek geleneksel hale getireceğiz" dedi.