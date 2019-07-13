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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.07.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Altay'a FIFA'dan transfer yasağı!

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Altay'a FIFA'dan transfer yasağı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'a haziran ayında gelen transfer yasağının FIFA tarafından konulduğu öğrenildi.

 Siyah-beyazlı takımda geçen sezon forma giyen Portekizli sağ kanat Pedro Eugenio ve Bulgar stoper Ivan Ivanov'un alacakları nedeniyle kulübü şikayet ettiği ve FIFA'nın oyuncuları haklı bularak İzmir ekibine transfer yasağı getirdiği ortaya çıktı.

Yönetim geçen sezon devre arasında Eugenio ve Ivanov'la yollarını ayırma kararı almış, iki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshederek İzmir'den ayrılmıştı. İki yabancı futbolcusuyla anlaşmadan yollarını ayıran Altay yönetimi, yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için Ivanov ve Pedro'ya yaklaşık 1 milyon TL ödeme yapmak zorunda.

İLK PROVA DENİZLİSPOR'LA

Diğer taraftan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altay, Afyonkarahisar kampındaki ilk özel maçını 18 Temmuz'da Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor'la oynayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 25 Temmuz'da Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Altay'ın kamptaki üçüncü hazırlık maçını 31 Temmuz'da oynamayı planladığı öğrenilirken, yönetim bu tarihte karşılaşmak üzere rakip arayışına girdi.

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Altaya FIFAdan transfer yasağı

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