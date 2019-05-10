Altay'a altyapıdan takviye!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, genç oyuncusu Mesut Can Tunalı ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, Mesut Can'ın özellikle devre arası kampındaki hazırlık maçlarında sergilediği performansla öne çıktığını ve A takımın antrenmanlarında yer aldığını belirtti.
Mesut Can'ın zekası ve hırsıyla dikkati çektiğini bildiren Töraydın, şunları kaydetti:
"Orta sahadaki hakimiyetinin yanında savunma ve hücuma da katkı koyabilen, modern futbolun gerekliliklerine uygun bir futbolcu. Altay’ın altyapısından çıkacak onlarca yetenek var ancak bu oyuncularımızdan en iyi şekilde faydalanmak için doğru zamanda hareket etmek gerek. Bu bilinçle altyapımız ile eş güdümlü çalışıyoruz. İmza, Mesut Can kardeşim ve Altay'ımıza hayırlı olsun."
Siyah-beyazlı ekiple 2021 yılına kadar sözleşme imzalayan 18 yaşındaki Mesut Can Tunalı'nın 12 Mayıs Pazar günü deplasmandaki Osmanlıspor maçının kadrosuna alınabileceği öğrenildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle