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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.09.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Altay ve Keçiörengücü'nün sessiz randevusu

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Altay ve Keçiörengücü'nün sessiz randevusu

TFF 1'inci Lig 5'inci hafta mücadelesinde Altay evinde namağlup Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

İzmir ekibi üst üste 2 galibiyetin ardından seriyi 3 haftaya taşıma şansını kaçırdı. Konuk ekipte Uğur, 78'inci dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Altay 8 puana, Keçiörengücü 9 puana ulaştı.

Maçtan Dakikalar

19'uncu dakikada Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Süleyman'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
28'inci dakikada ev sahibi ekipten Kappel, sağ kanattan ceza sahasına kesti. Paixao'nun kafa şutunda kaleci Metin uzanarak topa sahip oldu.
41'inci dakikada Kappel yine aynı noktadan bekletmeden ortaladı, Paixao bir kez daha kafayı çaktı. Meşin yuvarlak direğin dibinden oyun alanını terk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
77'nci dakikada Putsila'nın aşırtma pasında sağdan ceza sahasına giren Leandrinho'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Metin gole izin vermedi.
78'inci dakikada konuk ekipten Uğur, Erhan'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
84'üncü dakikada sol çizgiden Putsila'nın yerden vuruşunda kaleci Metin topu kornere çeldi.
86'ncı dakikada soldan Kappel ortaladı, ceza sahasında Özgür kafayla dokundu, direğe çarpan topu kaleci Metin kalenin içinden çıkardı. Altaylı futbolcuların topun çizgiyi geçtiği yönündeki itirazları sonuç getirmedi.
Müsabaka 0-0 berabere bitti.

STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Gökhan Memişoğlu (x), Mehmet Yıldırım (xx)
ALTAY: Emre (xx) - Erhan (xx), Gençer (xx), Abdülkerim (xx), Özgür (xx), Deniz (x) (Dk. 63 Oğuzhan x), Tavares (xx), Putsila (x) (Dk. 89 Hüsamettin), Tatos (x) (Dk. 63 Leandrinho x), Kappel (xx), Paixao (x)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin (xx) - Abdülkadir Korkut (xxx), Samet (xx), Erdi (xx), Hüsamettin (xx), Süleyman (xxx) (Dk. 90 İshak), Uğur (x), Burak (xx), Dialiba (x) (Dk. 57 Cem x), Sertaç (xxx), Kone (xx) (Dk. 85 Abdülkadir Kuzey)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Uğur (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Kappel, Deniz, Abdülkerim (Altay), Uğur, Kone, Sertaç (Keçiörengücü)

 

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