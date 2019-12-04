Altay Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşı karşıya gelecek. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Altay Trabzonspor ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. Lig’de sıkıntılı bir süreçten geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında evinde Süper Lig’de zirve yarışı veren Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de rövanş maçına avantajlı çıkmak adına sahadan galip ayrılmak istiyor. İşte, Altay Trabzonspor maçı hakkında tüm ayrıntılar...
TFF 1. Lig temsilcisi Altay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 18.30'da hakem Serkan Tokat'ın yöneteceği müsabakada İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Siyah-beyazlılar, 19 Aralık’ta Trabzon’da oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Trabzonspor’la son olarak 23 Şubat 2006’da yine kupada karşılaşan İzmir ekibi, rakibine 1-0 mağlup olmuştu. İki takımında kupa randevusunda yedek ağırlıklı kadrolarla mücadele etmesi bekleniyor. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. tur müsabakalarında rakibini eleyecek ekipler adlarını son 16 turuna yazdıracak. Altay, kupada Mardin Büyükşehir Başakspor (D) ve Görelespor’u elemişti.
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