Altay taraftarından Karşıyaka'ya destek!
TFF 3. Lig 2. Grup’ta altyapı patentli kadrosuyla düşme hattında son sıradan gelip bitime 2 hafta kala Play-Off barajına yerleşen Karşıyaka, yarın Sultanbeyli Belediyespor’u finalleri garantileme hedefiyle ağırlayacak.
Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maçı Tarık Güldal yönetecek.
İzmir temsilcisinde cezalı Cenk ve Arif, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bilet fiyatları öğrenci 10, tam 20 TL olarak açıklanıp hafta başında kulübün lisanslı ürün mağazalarında satışa çıkarıldı.
Play-Off yolunda binlerce yeşil-kırmızılı taraftarın tribündeki yerlerini alıp Kaf-Kaf’a destek olarak son yılların seyirci rekorunu kırması bekleniyor. Karşıyakalılar, final haftaları öncesi ilçeyi bayraklarla donattı.
Yeşil-kırmızılıların 2 yıl önce 3. Lig’deki Play-Off yarı finalinde destek olduğu Altaylı taraftarların da bu önemli maça gelecekleri açıklandı.
Grupta üst üste 3 galibiyet alan 49 puanla 5’inci sıradaki Kaf-Kaf, rakibini yener, 48 puanlı 6’ncı Altındağ Belediyespor da Pazarspor’a yenilirse bitime 1 hafta kala Play-Off’u garantileyecek.
Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, "Nereden nerelere geldik. Biz takım olarak kendimize inandık ve çok çalıştık. Yönetim kurulumuz her zaman yanımızda oldu. Taraftar bu takıma sahip çıktı ve destek oldu. Tek düşüncemiz tribünlerimizle bütünleşip başarıyı hikayesini yazmaya devam etmek. Bunu başaracak potansiyele sahibiz" dedi.
Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...
Erdoğan - Anıl, Fatih, Metin, Onur, Görkem, Harun, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan
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