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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.04.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Altay taraftarından Karşıyaka'ya destek!

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Altay taraftarından Karşıyaka'ya destek!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta altyapı patentli kadrosuyla düşme hattında son sıradan gelip bitime 2 hafta kala Play-Off barajına yerleşen Karşıyaka, yarın Sultanbeyli Belediyespor’u finalleri garantileme hedefiyle ağırlayacak.

Atatürk Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maçı Tarık Güldal yönetecek.

İzmir temsilcisinde cezalı Cenk ve Arif, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bilet fiyatları öğrenci 10, tam 20 TL olarak açıklanıp hafta başında kulübün lisanslı ürün mağazalarında satışa çıkarıldı.

Play-Off yolunda binlerce yeşil-kırmızılı taraftarın tribündeki yerlerini alıp Kaf-Kaf’a destek olarak son yılların seyirci rekorunu kırması bekleniyor. Karşıyakalılar, final haftaları öncesi ilçeyi bayraklarla donattı.

Yeşil-kırmızılıların 2 yıl önce 3. Lig’deki Play-Off yarı finalinde destek olduğu Altaylı taraftarların da bu önemli maça gelecekleri açıklandı.

Grupta üst üste 3 galibiyet alan 49 puanla 5’inci sıradaki Kaf-Kaf, rakibini yener, 48 puanlı 6’ncı Altındağ Belediyespor da Pazarspor’a yenilirse bitime 1 hafta kala Play-Off’u garantileyecek.

Karşıyaka Teknik Direktörü Mesut Toros, "Nereden nerelere geldik. Biz takım olarak kendimize inandık ve çok çalıştık. Yönetim kurulumuz her zaman yanımızda oldu. Taraftar bu takıma sahip çıktı ve destek oldu. Tek düşüncemiz tribünlerimizle bütünleşip başarıyı hikayesini yazmaya devam etmek. Bunu başaracak potansiyele sahibiz" dedi.

Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...

Erdoğan - Anıl, Fatih, Metin, Onur, Görkem, Harun, Doğukan, Mustafa Aşan, Özgür, Hakan

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Altay taraftarından Karşıyakaya destek

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