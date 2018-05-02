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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
02.05.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Altay rövanşı almak istiyor!

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Altay rövanşı almak istiyor!

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta son maçında cumartesi günü taraftarının önünde 1 puan önündeki lider Gümüşhanespor’u yenerek şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Altay, daha önce final kaybettiği rakip takımın teknik direktörü Ziya Doğan’a bu kez kupayı kaptırmak istemiyor.

Siyah-beyazlıların, Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele ettiği 2009-10 sezonunda İstanbul’da gerçekleşen Play-Off son maçında Altay ve Konyaspor, Süper Lig için karşı karşıya gelmişti. O dönem Ziya Doğan’ın çalıştırdığı Konya ekibi, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakada Altay’la 2-2 berabere kalarak grubu lider bitirmiş ve Süper Lig’e yükselmişti. Altay ise grup ikincisi olarak Süper Lig’in kapısından dönmüştü.

İzmir ekibinde o dönemki yönetim tarafından teknik direktörlük görevine Zafer Bilgetay’ın yerine Play-Off maçları için Güvenç Kurtar getirilmişti. Play-Off müsabakalarının ilkinde Karşıyaka ile 0-0 berabere kalıp, ikinci randevuda Adanaspor’u 2-1 mağlup ederek 4 puan toplayan Altay, son sınavında 6 puanlı Konyaspor’u yenmesi halinde 7 puana ulaşarak Süper Lig’e yükselecekti. Ancak Konya temsilcisi 7 puan ulaştı, Altay ise 5 puanda kaldı. Altay’ın gollerini Molina ve Yiğitcan, Konya’nın gollerini ise Altay altyapısından yetişen Ramazan Kahya kaydetmişti. Bir sonraki sezon 2011’de 2’nci Lig’e düşen Altay, 2015’de ise 3’üncü Lig’e düştü. Siyah-beyazlılar, 7 yıl sonra tekrar 1’inci Lig’e çıkmak istiyor.

AÇIK TRİBÜN 1 TL

Altay yönetimi Gümüşhanespor’la cumartesi günü Atatürk Stadı’nda oynanacak şampiyonluk maçının bilet fiyatlarını açık tribün 1 TL, kapalı tribün 5 TL olarak belirledi. Kale arkası tribününde Gümüşhanespor taraftarına 2500 kişilik kontenjan ayrılırken, misafir seyircilere biletler 5 TL’den satılacak. Biletlerin yarından itibaren Gaziemir’deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde satışa çıkacağı açıklandı.

KUPAYI GELMİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) bu hafta 2’nci Lig Beyaz Grup’taki Altay-Gümüşhanespor maçında şampiyonluk kupasını vermeyeceği öğrenildi. Sezonun en önemli maçında Altay rakibini mağlup etmesi halinde 1’inci Lig’e yükselecek. Gümüşhanespor’a ise beraberlik bile yetecek. TFF, şampiyon olacak kulüple daha sonra temasa geçerek hangi zaman uygunsa kupa töreni düzenleyecek.

ŞAMPİYONLAR BULUŞTU

Altay’ın altyapıda şampiyon olan takımları düzenlenen gecede bir araya geldi. İnciraltı’ndaki bir restoranda gerçekleşen yemeğe Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar da katıldı. 100’ün üzerinde genç futbolcunun yer aldığı organizasyonda oyunculara ve antrenörlere başarı belgesi verilirken, Ahmet Taşpınar tarafından başkan Ekmekçioğlu’na plaket takdim edildi. Ekmekçioğlu, "Hedefimiz altyapıda Avrupa’da başarı. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

TAKIMDA YÜZLER GÜLÜYOR

Ligin ilk yarısında deplasmanda 2-0 yendiği Gümüşhanespor’u binlerce taraftarının önünde evinde de mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmak isteyen Altay’da antrenmanlar neşe içinde sürüyor. Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yüksek moralle gerçekleştiriyor. Teknik direktör Özden Töraydın ve başkan Özgür Ekmekçioğlu, takımın motivasyonunu artırmak için oyuncularla yakından ilgileniyor.
DHA-Spor - - Mustafa KÖPRÜLÜ
2018-05-02 13:05:38

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