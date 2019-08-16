Altay mı yoksa Harun mu?
F.Bahçe Teknik Direktörü, Gazişehir maçının ilk 11’i büyük ölçüde belirledi. Yanal, kalede iki başarılı eldiven arasında maça saatler kala karar verecek.
Ligin ilk haftasında Gazişehir’i ağırlayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ı zorlu tercihler bekliyor. Antrenmanlarda tamamı hırslı olan futbolculardan en iyi ilk 11’i çıkarmaya çalışan Yanal, merakla beklenen stoper mevkiinde yüksek ihtimalle Zanka-Jailson ikilisine forma vermeyi düşünürken esas rekabet ise kalede... İkisi de formda olan Harun Tekin ve Altay Bayındır arasından tercih yapacak olan Yanal henüz kararını vermedi.
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