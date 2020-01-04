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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 13:47,Son Güncelleme:/

Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak

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Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak

TFF 1. Lig takımlarından Altay, sezonun ikinci yarısındaki iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacak.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, düzenlenen törenle siyah-beyazlı ekibe maçlarını Bornova'da oynama hakkını tanıyan protokole imza attı.

Törende konuşan İduğ, Altay gibi köklü bir kulübü Bornova'da ağırlamanın büyük bir onur olduğunu belirtti.

Altay'da geçmişte çok sayıda Bornovalı futbolcunun oynadığını aktaran İduğ, şunları kaydetti:

"1914 yılında kurulmuş, Türk futboluna damga vurmuş, çok önemli futbolcular yetiştirmiş 106 yıllık koca çınarı Bornova'da ağırlamak bizim için büyük onur. Bornova, hem takım hem taraftar olarak Altay ile güçlü bağları olan bir ilçe. İnşallah Altay başarılı olacak, Bornovalılar Süper Lig'de de onları destekleyecek."

Kulüp başkanı Ekmekçioğlu da uzun süredir Bornova'ya gelmeyi istediklerini, bu statta başarılı olacaklarına inandıklarını belirterek, "Bornova'nın enerjisini oyuncularımız da hissediyor. Bornova'da çok sayıda taraftarımız var. Artık onlarla iç içe olacağız." diye konuştu.

Altay, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında ilk iç saha maçını 25 Ocak Cumartesi günü İstanbulspor'a karşı oynayacak.

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Altay, maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında oynayacak


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