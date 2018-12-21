Altay, kötü seriyi bitirmek istiyor!
Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta evinde Osmanlıspor’a 1-0 yenilerek üst üste 3. mağlubiyetini alan 16 puanla 14. sıradaki Altay, yarın ilk yarının son maçında deplasmanda 15. basamaktaki 15 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor’la karşı karşıya gelecek.
Elazığspor'un stadının kapatılması nedeniyle Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak ve karşılaşmayı Süleyman Abay yönetecek.
İzmir ekibinde sarı kart cezalısı sağ bek Yasin ve sakat ön libero Ferhat ile sol kanat Pedro forma giyemeyecek. Gözden çıkarılan stoper Ivanov da kadroya alınmadı.
Teknik Direktör Özden Töraydın, çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanarak devre arasına moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.
Altay'ın muhtemel 11'i şu şekilde...
Emre; Mustafa, Gençer, İbrahim Öztürk, Özgür, Atakan, Tevfik, Metin, Hüsamettin, Aganovic, Paixao.
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