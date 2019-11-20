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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.11.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Altay Kazımcan için beklemede

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Altay Kazımcan için beklemede

TFF 1'inci Lig takımlarından Altay'da yönetim Galatasaray'ın resmi teklif sunduğu 16 yaşındaki Kazımcan Karataş için kararını gelecek hafta verecek. Yönetimin transfer teklifini masaya yatıracağını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Kazımcan 2003 doğumlu, şut becerisi yüksek, oyun zekası iyi, fiziksel gelişimi iyi seyreden bir oyuncumuz. Galatasaray teklifini yaptı. Önümüzdeki hafta değerlendireceğiz" dedi.

Yine altyapıdan Cenk Özkaçar, Eren Erdoğan, Cem Özgener gibi gençlerin de çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giydiğini hatırlatan Özden Töraydın, "Türk futboluna oyuncu yetiştirme geleneğimiz sürüyor. Ancak altyapı çalışmaları için tesis konusunda sıkıntımız var. Günlük başarılardan çok, kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız takdirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır" diye konuştu.

Göztepenin yeni stadında koltukların montajına başlandı
Göztepe'nin yeni stadında koltukların montajına başlandı

BORNOVA İÇİN BAŞVURU

Bu sezon iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Stadı'nda oynadıktan sonra seyirci baskısı oluşturmak amacıyla son haftalarda rakiplerini Menemen İlçe Stadı'nda konuk eden Altay, ikinci yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na taşınmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, kendi stadyumuna kavuşmaya hazırlanan Göztepe'nin yerine Bornova'da mücadele etmek için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Altay yönetimi bir yandan da yapımı devam eden Alsancak Stadı'nın tahsisini almak için çaba gösteriyor.

 

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