"Altay-Karagümrük" maçı Atilla Karaoğlan'ın!
TFF 1. Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
8 Kasım Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor: Direnç Tonusluoğlu
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Alper Çetin
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor: Cihan Aydın
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor: Emre Malok
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.30 Boluspor-Bursaspor: Burak Şeker
19.00 Balıkesirspor-Altınordu: Turgut Doman
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