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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
04.02.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Altay ile İstanbulspor yenişemedi

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Altay ile İstanbulspor yenişemedi

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altay sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Karşılıklı atılan gollerle takımlar sahadan birer puanla ayrıldı. 

Stat: Atatürk 
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Emin Yıldırım xx, Furkan Ürün xx 
Altay: Emre xxx, Yasin xx, Gencer xx, İbrahim Öztürk xx, Özgür xx, Ferhat xx (Merter dk. 77), Putsila xx, Tatos xx, Kappel xx, İbrahim Akın x (Sinan dk. 46 x), Hüsamettin x (Furkan dk. 63 x) 
Yedekler: Aydın, Ulaş, Murat Uslu, Tavares 
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar 
İstanbulspor: Alperen xx, Wellighton x, Etoga xx, Duhan xx, Onur Ural x, Onur Ergün xx, Cajic xxx (Halil dk. 88 ?), Murat xx, İbrahim Yılmaz xx, Halil İbrahim xxx (Eslem dk. 74 x), Cilesio x (Arif dk. 58 x) 
Yedekler: Umut, Muhsin, Ali, Perovic 
Teknik Direktör: Fatih Tekke 
Goller: Tatos (dk. 82 pen.) (Altay), Cajic (dk. 30) (İstanbulspor) 
Kırmızı kart: Putsila (dk. 90 +2) (Altay) 
Sarı kartlar: Sinan (Altay), Onur Ergün, Cajic, Wellington (İstanbulspsor) 
(TT-BH-S) 

Maçtan dakikalar 

24. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Murat’ın ortasına Halil İbrahim kafayı vurdu, top kaleci Emre’de kaldı. 
30. dakikada Altay savunma arkasına atılan topla buluşan Halil İbrahim, penaltı noktasında bulunan Cajic’e aktardı. Cajic de müsait pozisyonda golü yaptı. 0-1 
35. dakikada Wellington’un Hüsamettin’e ceza sahası içinde yaptığı müdahalenin ardından hakem Ramazan Keleş Altay lehine beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen İbrahim Akın’ın vuruşunda top direkten döndü. 
51. dakikada Hüsamettin’in pasıyla sol taraftan ceza sahasına sokulan Ferhat’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 
68. dakikada Onur’un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Emre topu kornere tokatladı. 
72. dakikada rakiplerinden sıyrılan Duhan, ceza yayında bekleyen Cajic’e çıkardı, Cajic’in sert vuruşunda kaleci Emre topu kornere çeldi. 
80. dakikada Etoga’nın Putsila’ya yaptığı müdahale sonrasında hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. 
82. dakikada penaltıda topun başına geçen Tatos, maça beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1 
90+5. dakikada İstanbulspor hızlı çıktı. Altay ceza sahasına sokulan Halil'in şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden dışarı çıktı. 

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