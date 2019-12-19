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GeriFutbol Altay, Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer'in peşinde!
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Futbol
DHA
19.12.2019 - 13:19, Son Güncelleme:

Altay, Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer'in peşinde!

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Altay, Gaziantep FK'nın tecrübeli ismi Kenan Özer'in peşinde!

TFF 1. Lig’de devre arasında kadrosunu takviye ederek Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen Altay’ın Gaziantep FK’nın tecrübeli kanat oyuncusu Kenan Özer ile temasa geçtiği öğrenildi.

Bu sezon Gaziantep temsilcisinde Süper Lig’de sadece 1’i ilk 11’de 11 maçta forma giyerek 207 dakika sahada kalabilen 32 yaşındaki oyuncunun kulüp arayışında olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs doğumlu tecrübeli futbolcu, kariyerinde Beşiktaş, Karşıyaka, Erciyesspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Akhisarspor, Konyaspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formalarını giydi.

Kenan, Ankaragücü ve Gaziantep’te son 2 sez onda Süper Lig’e çıkma sevinci yaşadı.

Altay, Gaziantep FKnın tecrübeli ismi Kenan Özerin peşinde

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