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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
01.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Altay düşüşe geçti!

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Altay düşüşe geçti!

Spor Toto 1'inci Lig'e 7 aradan sonra dönerek sezona iddialı giren Altay, son 2 haftada düşüşe geçti.

İlk 5 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen ve zirve yarışına ortak olan siyah-beyazlılar, 1-0'lık Giresunspor yenilgisinin ardından Balıkesirspor deplasmanından da eli boş döndü. Rakibine 2-1 kaybeden İzmir temsilcisi lider Gençlerbirliği'nin 12, 2'nci sıradaki Boluspor'un ise 10 puan gerisine düştü. Teknik direktör Alper Avcı ise oynanan futboldan memnun kalmadığını dile getirdi.

Basit goller yediklerini ifade eden Alper Avcı, "Açıkçası galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyamadık. Savunmada aksadığımız zamanlar oldu. Oyun kurmakta da zorlanınca mağlup döndük. Bize yakışmayan futbol vardı. Beraberliği yakaladıktan sonra belki oyuna ortak olabilirdik ancak başaramadık. Mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Bundan sonraki süreçte daha iyi olacağımıza inanıyorum" yorumunu yaptı.

Altay bu hafta lider Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

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