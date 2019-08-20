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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.08.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Altay bu kez kötü başladı

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Altay bu kez kötü başladı

TFF 1’inci Lig’de yeni sezonun ilk maçında evinde Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olan Altay, son 4 sezonda lige ilk kez yenilgiyle başladı.

Siyah-beyazlılar, 3’üncü Lig’de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı 2016-17’de ilk karşılaşmasında evinde 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup etti.

Bir sonraki yılı 2’nci Lig’de şampiyonlukla tamamlayan İzmir temsilcisi, sezonun ilk sınavında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’u 4-0 yendi.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon ise 1’inci Lig’de taraftarının önünde çıktığı ilk hafta mücadelesinde Ümraniyespor’u tek golle geçti.

İlk maçlarda İzmir’de üst üste 3 yıl kazanan taraf olan Altay, bu kez aynı sevinci yaşayamadı.

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Ümraniyespor maçının ilk yarısında takımın ilk hafta gerginliği yaşadığını dile getiren sportif direktör Özden Töraydın ;

"Ümraniyespor ligin iyi takımlarından biri. Yediğimiz ilk golde ilk maç stresi yansıdı. Özgür’ün gördüğü ikinci sarı kartı doğru bulmadık. Yine hakem hatalarıyla lige başladık. 10 kişi kalınca iyi bir tepki verdik, baskı kurduk ve golü bulduk. Bireysel hataları çözmemiz gerekiyor. Bu yenilgi nazar boncuğu olsun. Bu haftadan sonra bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Takıma geç katılanlar fiziksel eksiklerini kapatacak ve ritmimizi bulacağız. Galibiyetler gibi mağlubiyetler de olacak" diye konuştu.

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Altay bu kez kötü başladı

 

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