Altay Bayındır'dan Trabzonspor maçı yorumu

* Yediği bir gol ve birkaç insanüstü kurtarışın var. Bunlarla alakalı ne söylemek istersin?

- Hocamızla birlikte nasıl daha iyi pozisyon alabilirdik, o golü yemezdik diye değerlendirme yapacağız. Her zaman daha iyi için mücadele ediyoruz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti bu... Başakşehir gibi bir takımı geriden gelip yendik. Fakat biz de Fenerbahçe'yiz. Bunun bilincindeyiz, çok büyük bir camiayız. İlk yarı sonrası hocamızın söylediklerini aynen uyguladık ve son dakika da olsa galip gelmeyi başardık. 0-0'mış gibi oynadık ve taktik disiplini sahaya yansıtıp galip geldik.

- Kaleciyim, benim işim kurtarış yapmak... Bu nedenle gelecek maçlarda da pozitif performansın devamının geleceğini umuyorum inşallah...

* Üzerinde heyecan var. Bunun sahaya yansıdığını düşünüyor musun?

- Genç bir yaşta Fenerbahçe camiasına geldim. Tabii ki heyecanım oluyor ama onu yenmek için maçtan önce karşılaşmayı kafamda oynuyorum her yönüyle... Böylece heyecanımı da üzerimden atıyorum. Burada bu yaşta formayı almak çok ciddi bir sorumluluk. Ben de bu sorumluluğun bilincinde hareket etmeye çalışıyorum. İlerleyen günlerde her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum.

* Ayaklarını iyi kullanıyorsun. Bu konuda ekstra çalışmalar yapıyor musun?

- Alper Hocam'la her şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kendisinin benden istediği de çok baskı altında kalmadan geriden oyun kurmam...

* Harun Tekin'le geldiğinden bu yana aranızdaki diyalogla ilgili neler söylemek istersin?

- Harun abiye teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimden beri bir ağabey gibi her an yanımda, her an bana destek oluyor. Çok değerli bir insan ve büyük bir karakter kendisi...

- Antrenmanda, maçlardan önce her zaman konuşuyoruz, ona çok teşekkür ederim...

* Trabzon maçıyla ilgili görüşlerin nelerdir?

- Şampiyonluk adına bu yola çıktık. Artık o maça odaklanacağız. En iyi şekilde çıkıp işimizi yapmaya çalışacağız.

* Soyunma odasında maç sonu nasıl bir ortam vardı?

- Kazanacağımıza devre arasında inanmıştık. Maç sonunda da harika bir atmosfer vardı. Galip geleceğimizin bilincinde sahaya çıktık ve sonunda da bunu başardık.

* Verdiğin demeçlerden saha içi ve dışındaki tavırlarına kadar çok olgun görünen bir futbolcusun. Kişisel gelişimin adına neler yapıyorsun? Mental anlamda profesyonel destek alıyor musun, kitap okuyor musun?

- Hayat sadece futboldan ibaret değil tabii ki... Herkesin dışarıda da bir hayatı var. Bu yüzden her anlamda kendimi ne kadar geliştirebilirsem, insani açıdan o kadar halkımızın gözünde değerli bir vatandaş oluruz. Kitap, dergi okumaya çalışıyorum. Ne denk gelirse elimden geleni yapıyorum.

- Mental anlamda da profesyonel isimlerle görüşmelerim oluyor. Sonuçta büyük bir camiadasınız ama gençsiniz. Mental baskıyı her daim kontrol altında tutmanız gerekiyor. Bu bir futbolcunun kariyeri için çok önemli.

* Önünde yerli kaleciler deyince Volkan Demirel gibi bir örnek de var. Ona dair neler söylemek istersin?

- Volkan Demirel çok büyük bir değer Fenerbahçe camiası için... İnşallah ben de bir gün onun gibi olurum. Nice iyi maçlar oynarım burada, nice şampiyonluklar yaşarım. Volkan ağabeyin yaşadığı hisleri ben de yaşayabilirim umarım.

* Yeni kural gereği kale vuruşunda ceza sahası içerisinden de oyuna başlanabiliyor ve ayrıca kaleciye oyun kurma sorumlulukları da düşüyor. Bu anlamda kendine örnek aldığın dünya çapında bir isim var mı?

- Tabii ki Neuer ve benzeri çok başarılı dünya çapında kaleciler var. Biz oyuncularız, işimiz kurallara uyarak en iyi şekilde futbol oynamak... Bizim açımızdan yeni kural da iyi oldu diyebilirim. Topla daha rahat başlangıç yapabiliyoruz oyuna...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!