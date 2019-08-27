Altay Bayındır'dan Trabzonspor maçı yorumu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay Bayındır'dan Trabzonspor maçı yorumu
GeriFutbol Altay Bayındır'dan Trabzonspor maçı yorumu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fatih SABOVİC
27.08.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Altay Bayındır'dan Trabzonspor maçı yorumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay Bayındır'dan Trabzonspor maçı yorumu

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Trabzonspor maçı, kariyeri ve Volkan Demirel gibi bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

* Yediği bir gol ve birkaç insanüstü kurtarışın var. Bunlarla alakalı ne söylemek istersin?

- Hocamızla birlikte nasıl daha iyi pozisyon alabilirdik, o golü yemezdik diye değerlendirme yapacağız. Her zaman daha iyi için mücadele ediyoruz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti bu... Başakşehir gibi bir takımı geriden gelip yendik. Fakat biz de Fenerbahçe'yiz. Bunun bilincindeyiz, çok büyük bir camiayız. İlk yarı sonrası hocamızın söylediklerini aynen uyguladık ve son dakika da olsa galip gelmeyi başardık. 0-0'mış gibi oynadık ve taktik disiplini sahaya yansıtıp galip geldik.

- Kaleciyim, benim işim kurtarış yapmak... Bu nedenle gelecek maçlarda da pozitif performansın devamının geleceğini umuyorum inşallah...

14
Fenerbahçede sürpriz ayrılık ve süper gelir
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ve süper gelir!

* Üzerinde heyecan var. Bunun sahaya yansıdığını düşünüyor musun?

- Genç bir yaşta Fenerbahçe camiasına geldim. Tabii ki heyecanım oluyor ama onu yenmek için maçtan önce karşılaşmayı kafamda oynuyorum her yönüyle... Böylece heyecanımı da üzerimden atıyorum. Burada bu yaşta formayı almak çok ciddi bir sorumluluk. Ben de bu sorumluluğun bilincinde hareket etmeye çalışıyorum. İlerleyen günlerde her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum.

* Ayaklarını iyi kullanıyorsun. Bu konuda ekstra çalışmalar yapıyor musun?

- Alper Hocam'la her şekilde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kendisinin benden istediği de çok baskı altında kalmadan geriden oyun kurmam...

* Harun Tekin'le geldiğinden bu yana aranızdaki diyalogla ilgili neler söylemek istersin?

- Harun abiye teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimden beri bir ağabey gibi her an yanımda, her an bana destek oluyor. Çok değerli bir insan ve büyük bir karakter kendisi...

- Antrenmanda, maçlardan önce her zaman konuşuyoruz, ona çok teşekkür ederim...

* Trabzon maçıyla ilgili görüşlerin nelerdir?

- Şampiyonluk adına bu yola çıktık. Artık o maça odaklanacağız. En iyi şekilde çıkıp işimizi yapmaya çalışacağız.

* Soyunma odasında maç sonu nasıl bir ortam vardı?

- Kazanacağımıza devre arasında inanmıştık. Maç sonunda da harika bir atmosfer vardı. Galip geleceğimizin bilincinde sahaya çıktık ve sonunda da bunu başardık.

* Verdiğin demeçlerden saha içi ve dışındaki tavırlarına kadar çok olgun görünen bir futbolcusun. Kişisel gelişimin adına neler yapıyorsun? Mental anlamda profesyonel destek alıyor musun, kitap okuyor musun?

- Hayat sadece futboldan ibaret değil tabii ki... Herkesin dışarıda da bir hayatı var. Bu yüzden her anlamda kendimi ne kadar geliştirebilirsem, insani açıdan o kadar halkımızın gözünde değerli bir vatandaş oluruz. Kitap, dergi okumaya çalışıyorum. Ne denk gelirse elimden geleni yapıyorum.

- Mental anlamda da profesyonel isimlerle görüşmelerim oluyor. Sonuçta büyük bir camiadasınız ama gençsiniz. Mental baskıyı her daim kontrol altında tutmanız gerekiyor. Bu bir futbolcunun kariyeri için çok önemli.

* Önünde yerli kaleciler deyince Volkan Demirel gibi bir örnek de var. Ona dair neler söylemek istersin?

- Volkan Demirel çok büyük bir değer Fenerbahçe camiası için... İnşallah ben de bir gün onun gibi olurum. Nice iyi maçlar oynarım burada, nice şampiyonluklar yaşarım. Volkan ağabeyin yaşadığı hisleri ben de yaşayabilirim umarım.

* Yeni kural gereği kale vuruşunda ceza sahası içerisinden de oyuna başlanabiliyor ve ayrıca kaleciye oyun kurma sorumlulukları da düşüyor. Bu anlamda kendine örnek aldığın dünya çapında bir isim var mı?

- Tabii ki Neuer ve benzeri çok başarılı dünya çapında kaleciler var. Biz oyuncularız, işimiz kurallara uyarak en iyi şekilde futbol oynamak... Bizim açımızdan yeni kural da iyi oldu diyebilirim. Topla daha rahat başlangıç yapabiliyoruz oyuna...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Altay Bayındırdan Trabzonspor maçı yorumu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe'yi reddetmişti, Galatasaray'a evet dedi
TBL'de fikstür çekildi! İşte kura çekimi sonrası program...
Ali Tandoğan: Bunu büyük takımlara yapacak yürek var mı?
İstikbal Mobilya Kayserispor’dan açıklama