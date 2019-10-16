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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Kaynak: Fotomaç
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...

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Altay Bayındır'a dev kanca! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli takıma yaz transfer sezonunda Ankaragücü'nden transfer olan genç file bekçisi gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Altay Bayındır, 21 yaşında olmasına rağmen kalede kendinden emin bir görüntü çizmesi ve ayaklarına olan hakimiyeti ile şimdiden Fenerbahçe taraftarının gözdesi konumuna geldi. Teknik direktör Ersun Yanal da öve öve bitiremediği futbolcu için, ''21 yaşında ancak 40 yaşında bir insanın olgunluğuna sahip'' açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçe'nın kalesini devralan genç file bekçisi Altay Bayındır, yavaş yavaş Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye başladı…

Bunlardan ilki de Schalke oldu. Alman ekibinin; Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG, Chelsea ve Tottenham'ın izlediği kalecisi Nubel'i kaybetme ihtimaline karşılık bir süredir Altay'ı takip ettiği bildirildi.

Bundesliga ekibinin Altay'la ilgili tüm bilgilerini Türkiye'de yaşayan scout üzerinden değerlendirdiği öğrenildi.

Schalke'nin Nubel'i kaybetmesi durumunda Altay Bayındır'ın transferi için devreye girebileceği belirtildi.Altay'a Fransa Ligi takımlarından Rennes'in de bir ilgisinin olduğu iddia edildi.

Altay Bayındır Fenerbahçe forması ile bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.

Genç file bekçisi Galatasaray ve Gazişehir maçlarında kalesini gole kapadı.

 

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