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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2019 - 14:54, Son Güncelleme:

Altay Bayındır idmanda! | Fenerbahçe haberleri...

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Altay Bayındır idmanda! | Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda, takım 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Antrenmana yeni transferler Vedat Muric ve Altay Bayındır da katıldı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Muric, ikinci bölümde ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

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- Altay Bayındır ilk idmanına çıktı

Genç kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli kulübe transfer olmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı koştu ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kampa katıldıSar-lacivertli ekibin Çaykur Rizaespor'dan transfer ettiği Vedat Muriq,, yeni takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Kampı'na katıldı.
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Altay Bayındır idmanda | Fenerbahçe haberleri...

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