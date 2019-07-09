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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.07.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Altay Bayındır: "Fenerbahçe isterse bu reddedilemez"

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Altay Bayındır: "Fenerbahçe isterse bu reddedilemez"

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden transferi Altay Bayındır, transferiyle ilgili olarak duygularını dile getirdi.

Altay Bayındır, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninin ardından dün gece Topuk Yaylası’ndaki kampa katıldı.

Genç kaleci imzanın ardından ve kampa katıldıktan sonra da içinde bulunduğu duygulara dair açıklamalarda bulundu.

İmzanın ardından konuşan Altay Bayındır, “Fenerbahçe armasına olan sadakatimle alakalı her zaman sonuna kadar çalışmalarımı ve mücadelemi sürdüreceğim. Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez.” dedi.

Kampa katılarak ilk antrenmanını yapan Altay Bayındır, “Türkiye’nin en büyük ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu formayı taşıyacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu eşsiz. Kamp dönemi benim için bu büyük markayı daha yakından tanımak için bir fırsat olacak. Hocamız Ersun Yanal’ın liderliğinde Fenerbahçe için hep birlikte en iyisini ortaya koyacağız.

Fenerbahçe’nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur. Ben de Çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe’nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim. Saracoğlu’nda taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum.” dedi.

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