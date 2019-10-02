Altay Bayındır durmuyor
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, son dönemde gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.
Genç file bekçisi, kendisini geliştirmek için modern tekniklerle çalışıyor. Sezon başında Ankaragücü'nden transfer edilen Bayındır'ın bireysel antrenmanını antrenörü Murat bel sosyal medya hesabından paylaştı.
Altay, reflekslerini geliştirmek için ilgi çekici yöntemlerle çalışıyor.
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