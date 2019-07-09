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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Altay Bayındır: "Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez"

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Altay Bayındır: "Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez"

Ülker Stadı'ndaki imza töreninin ardından dün gece Topuk Yaylası'ndaki kampa katılan genç kaleci Altay Bayındır, Fenerbahçe formasını uzun yıllar taşıma hayali olduğunu belirtti.

Fenerbahçe armasına olan sadakatle her zaman sonuna kadar çalışmalarını ve mücadelesini sürdüreceğini aktaran Altay, "Her çocuğun, çocukluğunda kurduğu hayali yaşamak çok özel bir durum benim için. Birçok kulüp bir oyuncuyu isteyebilir ancak bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez." ifadelerini kullandı.

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- "Fenerbahçe'nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur"

Altay, kamp döneminin kendisi için fırsat olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük ailesinin bir parçası olduğum için mutluyum. Bu formayı taşıyacak olmanın heyecanı ve sorumluluğu eşsiz. Kamp dönemi benim için bu büyük markayı daha yakından tanımak için bir fırsat olacak. Hocamız Ersun Yanal'ın liderliğinde Fenerbahçe için hep birlikte en iyisini ortaya koyacağız."

Kulüp formasını uzun yıllar taşımak istediğini kaydeden Bayındır, "Fenerbahçe'nin kalesi her zaman büyük rekabetlere sahne olmuştur. Ben de çubukluyu giymek için en iyi şekilde çalışarak, formayı layıkıyla taşıyacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'nin yerli kaleci geleneğinin bir parçası olacağım için gururluyum. Tarih dolu bu formayı uzun yıllar taşıma hedefindeyim. Saracoğlu'nda taraftarımızın önünde çıkacağım ilk maçı heyecanla bekliyorum." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi kampa katıldıSar-lacivertli ekibin Çaykur Rizaespor'dan transfer ettiği Vedat Muriq,, yeni takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası Kampı'na katıldı.
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Altay Bayındır: Bir oyuncuyu Fenerbahçe isterse bu reddedilemez

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