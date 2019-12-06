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Futbol
06.12.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Altay, Ali Tandoğan'a emanet

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Altay, Ali Tandoğan'a emanet

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardı.

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, yaptığı açıklamada, teknik direktör arayışları kapsamında Ali Tandoğan'la bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ali Tandoğan'la prensip anlaşmasına vardıklarını aktaran Töraydın, 41 yaşındaki teknik adamla gün içinde sözleşme imzalayabileceklerini kaydetti.

Sezona Ekol Hastanesi Balıkesirspor takımında başlayan Ali Tandoğan, 13. haftanın ardından görevinden ayrılmıştı.

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