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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2018 - 17:31, Son Güncelleme:

Altay 7 yıl sonra 1. Lig'de!

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Altay 7 yıl sonra 1. Lig'de!

İzmir'in köklü ekiplerinden Altay, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 7 yıl aranın ardından Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, evinde Gümüşhanespor'u konuk etti. İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, Gümüşhane'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu. Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla 7 yıl sonra Spor Toto 1. Ligi'ne yükseldi.

Altay'a kupası ilerleyen günlerde düzenlenecek bir törenle verilecek. 1'inci Lig'de en son yer aldığı 2011'de küme düşerek tarihinde ilk kez 2'nci Lig'i gören siyah-beyazlılar, 2015'te ise 3'üncü Lig'e sürüklenmişti. Süper Lig'de 41 sezon yer alan, UEFA Kupası'nda mücadele eden ilk Türk, Kupa Galipleri Kupası'na katılan ilk Anadolu kulübü olan 104 yaşındaki Altay, 7 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nı 2 defa müzesine götürerek "Büyük Altay" ismini aldı. Geçen sezon çıkışa geçen İzmir temsilcisi, şimdi Süper Lig'i hedefliyor.

HATAYSPOR'DA 1. LİG'DE...

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 34'üncü hafta mücadelesinde Hatayspor kendi sahasında Afjet Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

EKMEKÇİOĞLU'NUN BAŞARISI

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulübün başında üst üste ikinci kez kupa sevinci yaşadı. Genç yaşta siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenen Özgür Ekmekçioğlu başkanlığı döneminde takımı yükselişe geçirdi.

Altay 7 yıl sonra 1. Ligde

MAÇTAN NOTLAR

Altay'ın evinde Gümüşhanespor'la karşılaştığı şampiyonluk maçında İzmir Atatürk Stadı'nda büyük coşku yaşandı.

Altay yönetimini tarafından 5 TL'den satışa çıkarılan kapalı tribün biletlerinin tamamı satılırken, 1 TL'den satışa çıkan açık tribün ve sanayi tarafı kale arkası tribününde de taraftarlar yerlerini aldı. Altay bu sezon ilk kez açık tribünü ve kale arkası tribününü açtı.

GÜMÜŞHANE'YE JEST

Gümüşhanespor taraftarları ise Mersinli Mahallesi tarafındaki kale arkasında takımlarını destekledi. Daha önce Gümüşhane seyircisi için stadyum kapasitesinin yüzde 5'i oranında 2 bin 500 kişilik kontenjan ayıran Altay yönetimi, rakibe jest yaparak bu sayıyı 3 bin 500'e çıkardı. Maçın 29'uncu dakikasında Gümüşhanespor taraftarları tribünde maytap patlatıp, meşale yaktı. Çevik kuvvet olaylara müdahale ederek bazı taraftarlara işlem yaptı.

SİYAH-BEYAZ ŞOV

Altaylı taraftarlar kapalı tribünde sürpriz bir koreografi gerçekleştirdi. Siyah-beyaz kartonlarla renkli görüntüler oluşturan taraftarlar, Altay arması pankartı açtı. Futbolcuları tek tek tribüne çağırıp yumruk şov yaptıran Altaylılar, maçtan önce ve 35'inci dakikada İzmir Marşı'nı söyleyip, "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" şeklinde tempo tuttu. Futbolcular maç öncesi ısınırken stat hoparlöründen Altay Marşı çalındı. Altaylılar devre arasında futbolcuları yanlarına çağırarak destek verdi.

Altay 7 yıl sonra 1. Ligde

İZMİRLİLERDEN DESTEK

Altay takımına İzmir'in diğer kulüplerinin taraftarları da tribünde destek verdi. Karşıyakalı, İzmirsporlu ve Göztepeli taraftarlar siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. İzmir kulüpleri arasındaki dayanışma seyircilerden bol bol alkış aldı.

Altay 7 yıl sonra 1. Ligde

NECDET, SEDYEYLE GELDİ

Ev sahibi ekipte geçen haftaki Pendikspor deplasmanında kritik bir gol attıktan sonra ayağı kırılan sağ bek Necdet, şampiyonluk maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Ameliyat olduktan sonra ayağı alçıya alınan Necdet, özel ambulansla stada getirilip sedyeyle kapalı tribünün altında maçı bekledi. Bu sırada başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Özden Töraydın ve takım arkadaşları Necdet'le sohbet ederek futbolcuya şifa diledi.

İBRAHİM AKIN SÜRPRİZİ

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, tecrübeli futbolcu İbrahim Akın'a ilk 11'de şans verirken, Hüsamettin'i yedek soyundurdu. Görevde olduğu Bugsaşspor, Hacettepespor ve Pendikspor maçlarında İbrahim Akın'ı kulübede bekleten Özden Töraydın, bu kez usta golcüyü sahaya sürdü. İzmir ekibinde Necdet'in yokluğunda savunmanın sağında Mustafa görev aldı.

Altay 7 yıl sonra 1. Ligde

PROTOKOLE BÜYÜK İLGİ

Altay-Gümüşhanespor arasındaki şampiyonluk maçında Atatürk Stadı'nın protokol tribünü tamamen doldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçen haftaki Pendikspor deplasmanında olduğu gibi siyah-beyazlı takımı tribünden destekledi. Altay'ın efsane futbolcularından teknik direktör Mustafa Denizli, İzmir Ticaret Odası ve Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İZVAK Başkanı Ali Erten, İzmirspor Başkanı Mustafa Gürkan, Altaylı eski futbolcu Necati Ateş, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Altay'ın eski başkanları protokolde yer aldı.

 

Sahasında ManU'yu deviren Brighton ligde kalmayı garantiledi!

Manchester United'a büyük şok! (ÖZET)Premier Lig'de 36. hafta maçında Machester United, Brighton & Hove Albion deplasmanına çıktı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Kırmızı Şeytanlar 57. dakika Pascal Gross'un golüne engel olamadı ve maçtan 1-0 yenik ayrıldı. Brighton bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti, Manchester United ise 77 puanda kaldı.
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