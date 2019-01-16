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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
16.01.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Altay 105 yaşında!

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Altay 105 yaşında!

Kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutlayan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Vazifemiz, Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Kulübün kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, genç futbolcularla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Vefat eden Altaylılar ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Ekmekçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için büyük mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmanın kendisi için çok büyük bir onur olduğunu söyledi.

Altay'ın sadece bir futbol takımı değil, spor kulübü olduğunu belirten Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Bu güzel ailenin içinde yer almanın ve büyük Altay'ı hak ettiği hedefe yönlendirmenin gururunu yaşıyorum. Vazifemiz, Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmaktır. Bu bilinçle sadece profesyonel liglerde değil, en alt yaş gruplarını içine alacak şekilde topyekün bir başarıyı hedefledik. Şanlı mazisinden aldığı kuvvetle geleceği her zaman aydınlık olan büyük Altay'ımızın 105. yaşı kutlu olsun." 

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