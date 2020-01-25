Altay 1-0 İstanbulspor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takip ettiği müsabakadan önce Elazığ merkezli depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Burak Şeker, Ali Tuna, Gökhan Barcın

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Cenk Özkacar, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 81 Kerim Avcı), Adamu, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 83 Yasin Palaz), Putsila (Dk. 71 Leandrinho), Paixao

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Wellington,

Atchom, Ali Dere, Zafer Şensoy (Dk. 72 İbrahim Yılmaz), Onur Ergün, Eslem Öztürk

(Dk. 61 Issah), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Kağan Miray Bağış), Cajic, Diouf

Gol: Dk. 7 Yılmaz Özeren (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kappel (Altay), Dk. 89 Atchom (İstanbulspor





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!