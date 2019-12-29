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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 21:57,Son Güncelleme:/

Altay 0-0 Giresunspor

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Altay 0-0 Giresunspor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında yapılan maçta, Altay ile Giresunspor 0-0 berabere kaldı

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalcık, Mehmet Emin Tuğral

Altay: Cihan Topaloğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Yasin Palaz), Yılmaz Özeren, İbrahim Öztürk, Putsila, Paixao (Dk. 61 Kappel), Alhassan, Abdülkerim Bardakçı, Erhan Kartal, Leandrinho (Dk. 75 Tavares), Özgür Özkaya

Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel (Dk. 74 Alpay Koçaklı), Rusescu, Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Muhammed Himmet Ertürk), Uğur Akdemir, Bekir Yılmaz, Del Valle, Renan Foguinho (Dk. 86 Mehmet Güven)

Kırmızı kart: Dk. 45 1 İbrahim Öztürk (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 33 Ahmet İlhan Özek, Dk. 45 4 Rusescu, Dk. 59 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 45 3 Leandrinho, Dk. 45 4 Hüsamettin Yener, Dk. 49 Paixao, Dk. 54 Özgür Özkaya (Altay)

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