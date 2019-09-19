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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.09.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

ALT oranı favori ama ÜST'e yönelme var! Trabzonspor'un maçına iddaa'da...

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ALT oranı favori ama ÜST'e yönelme var! Trabzonspor'un maçına iddaa'da...

Trabzonspor, Misli.com’dan Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşmada İspanya’da Getafe’ye konuk oluyor.

GETAFE - TRABZONSPOR

Dişine göre bir gruba düşen temsilcimiz ilk maçına puanla başlama arzusunda.

Ön eleme turlarında sırasıyla Sparta Prag ve AEK gibi ülkelerinin güçlü takımlarını saf dışı bırakan Trabzonspor’da, Ekuban övgüye değer bir performans göstermişti.

Formunun zirvesindeyken ayağından sakatlanan oyuncu bir süre formasından uzak kalacak.

Diğer taraftan takımın yıldızı Abdülkadir Ömür de sakat durumda. Özellikle Yusuf Yazıcı’nın Trabzonspor için rekor bedelle Fransa’ya transferinin ardından gözler Abdülkadir’in üzerindeydi. Genç yıldızın kendini gösterebileceği Avrupa arenasından uzak kalması hem kendisi hem de Bordo-mavililer için büyük şanssızlık.

Öte yandan savunmanın önemli ismi Ivanildo Fernandes ile orta saha Yusuf Sarı da sakatlıktan dolayı İspanya’ya götürülmedi.

Temsilcimizde Obi Mikel ve Sosa’nın sorumluluğu artmış durumda. İleri uçta Sturridge, Nwakaeme, Avdijaj ve Sörloth gibi oyuncular ise Fırtına’nın en büyük silahları.

Özellikle Sturridge’in tecrübesiyle Avrupa arenasında Trabzonspor’a vereceği katkı önemli.

Ev sahibi Getafe’de ise Antunes forma giyemeyecek, Olivera ile Ndiaye’nin durumları maç saatinde netlik kazanacak. 

 ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Trabzonspor’un son 18 maçının 16’sında karşılıklı goller oldu. (KG VAR - iddaa oranı 1,85)

- Trabzonspor’un son 35 resmi maçında toplam 121 gol atıldı. (2.5 ÜST - iddaa oranı 1,80)

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Kritik karşılaşmaya Misli.com’dan bahis yapan üyeler daha çok taraf ve gol bahislerine yönelmiş durumda...

Maçı kuponlarına ekleyen üyelerin %40’lık bölümü Getafe’nin kazanacağını düşünürken, %18’lik kesim ise 2.5 gol üzerinden yana tercihte bulunuyor. 

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen ve bu sezon ligde de en beğenilen takımlardan olan Trabzonspor'da sakatlık sıkıntısı önemli dezavantaj yaratıyor.

Ganalı golcü Ekuban, Abdülkadir Ömür, Fernandes gibi kritik oyuncuların yokluğu elbette can sıkıyor.

Trabzonspor'un bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında attığı yedi golün dördü Ekuban'dan gelmişti. Ancak diğer bir yandan da takım oyunu sergileme anlamında Trabzonspor ligde açık ara önde. Bu anlamda da bizleri umutlandırıyor.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin eşiğinden dönen Getafe, bu sezona kötü başladı. 4 maçta 3 beraberliği var, henüz galibiyet siftahı yapamadı. 2010-11'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında boy göstermeye hazırlanan Getafe, o sezon katıldığı Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.

Trabzon'un eksikleri, Getafe'nin sezona iyi başlamaması gibi her iki taraf için de dezavantajlar var. Bordo-mavililerin deplasmandan yenilmeden döneceğini düşünüyorum.

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Ünal Karaman, Getafe maçı öncesi basın toplantısı düzenledi...

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