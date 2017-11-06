Alper Yılmaz: "Düşük bütçeli bir takım kurduk"

Yılmaz, lacivert-beyazlı kulübün sponsorlarından Kahve Dünyası'nın Bakırköy'deki mağazasında bir araya geldiği basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu sezon yeni bir takım oluşturduklarını belirten Yılmaz, "Geçen sezona göre daha düşük bütçeli bir takım kurduk. Bu politikayla bir süre daha devam etmek zorundayız. Kadromuzda yer alan 17 oyuncunun 14'ü takıma yeni katıldı. Oyunculuk dönemim de dahil olmak üzere Anadolu Efes'in hiç bu kadar maliyeti düşük oyuncuları olmamıştı. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk 8 takım arasında yer almamız, bizim için büyük bir başarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sponsor arayışı içerisinde olduklarını aktaran Alper Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Yatırımcı ve sponsor bulmak istiyoruz. Sponsor bulmamız uzun sürebilir. Takıma sponsor bulamazsak, daha düşük bütçelerle yola devam edeceğiz. Anadolu Efes, gelecek sezonlarda THY Avrupa Ligi'nde en çok para harcayan kulüplerinden biri olmayacak. Bunun yanında, şu an başka bir kulüple birleşme düşüncemiz de yok."

"Mevcut yabancı kuralı devam etmeli"

Alper Yılmaz, basketboldaki mevcut yabancı kuralının devam etmesinden yana olduğunu belirtti.

Mevcut yabancı kuralıyla Türk kulüplerinin Avrupa'da başarı kazandığına dikkati çeken Yılmaz, "Avrupa'da başarı elde etmek istiyorsak, mevcut yabancı kuralı devam etmeli, hatta geliştirilmeli. Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank ve Banvit'in Avrupa'da yaşadığı başarılar bizi daha iyi noktaya götürecekse bu kural sürmeli. Ülkemize kaliteli yabancı oyuncular getirmeliyiz. Bunun yanında genç oyuncuların da önü açılmalı. Takımlar kadrolarında belli bir sayıda genç oyuncu bulundurmak zorunda olmalı." diye konuştu.

"Çok sakat oyuncumuz var"

Alper Yılmaz, bu sezon THY Avrupa Ligi'ndeki kötü performanslarıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Yeni bir takımız. Çok sakat oyuncumuz var. Sistemde çok önemli bir yeri olan Derrick Brown, 3 hafta sonra antrenmanlara başlayacak. Onun yerine transfer ettiğimiz Justin Doellman da sakat. Bu isimlerin dışında başka sakat oyuncularımız da var ama maçları kaybettikten sonra her bahane geçersiz. Daha iyi olabilmek için çalışmaktan ve inanmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Yeni başantrenör gelse de şu anki sistemde ne yapabilir bilmiyorum. Çok genç ve yeni bir takımız. Anlamsız top kayıpları yapıyoruz. Bunu azaltmalı ve maçların sonunu daha iyi oynamalıyız. Savunmada sıkıntı yaşıyoruz. THY Avrupa Ligi'ndeki maçları kazanabilmemiz için takımda her oyuncudan katkı alabilmemiz gerekiyor."

Genç oyunculara kapılarının her zaman açık olduğunu anlatan Yılmaz, "Anadolu Efes, kendi içinde yetişen oyunculardan vazgeçmedi. A takımda, 1999 doğumlu 4 oyuncu var. Onların da Cedi Osman ve Furkan Korkmaz gibi olması için çalışıyoruz. Ligde alt yapımızdan yetişmiş birçok oyuncu var. Altyapıya önem vermeye her zaman devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.

Futbol ve basketbol arasındaki farkın kapanmaya başladığını kaydeden Alper Yılmaz, "Fenerbahçe Doğuş'un kendi basketbol seyircisini yetiştirmesi ve futboldan daha fazla kombine bilet satması, futbol ve basketbol arasındaki farkın kapandığının en önemli örneği. Sportif başarı da burada önemli bir etken. Basketbola ilginin artmasında basının rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.