Alper Potuk'tan G.Saray açıklaması: Gülüyorum...

Alper Potuk'un Galatasaray'a gideceği yönünde çıkan haberlere yıldız futbolcudan yanıt geldi.
26 yaşındaki futbolcu transfer dedikoduları için, 'Benim bir menajerim yok. Haberlerin çıkmasına gülüyorum. Ben Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yönetimimiz isterse burada devam etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile oynayacakları derbi hakkında da görüşlerini bildiren Alper Potuk, 'Tüm futbolcular bu maçları bekler. Keyifli maçlardır. Derbiler iyi oynadığımız maçlardır. Derbilerde iyi performansımız var. Cumartesi akşamı taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Bu sene taraftarlarımızı üzdük biraz, onlar barışma ve ileriye doğru adım atma maçımız olarak görüyorum. Kadıköy'de böyle büyük maçlarda daha isteyerek oynuyoruz. Kadıköy baskısı sözünü ilk defa sizden duyuyorum. Taraftarımız böyle maçların kıymetini biliyor. İnşallah güzel bir seri yakalayacağız' şeklinde konuştu.