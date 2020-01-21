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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 08:26,Son Güncelleme:/

Alper Potuk transferinde iki ihtimal! | Fenerbahçe Haberleri

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Alper Potuk transferinde iki ihtimal! | Fenerbahçe Haberleri

Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyuncularda... Bu isimlerden biri olan Alper Potuk'un kiralanması gündemde. Yönetimin Alper'e son önerisi ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de bileti kesilen futbolculardan biri de Alper Potuk... Oyuncu gönderip maaş bütçesini azaltmak isteyen F.Bahçe'de, Alper Potuk'un kiralanması gündemde.

Yönetim milli futbolcuya, "Yarım sezonluk kiralık git, sen futbol oyna, biz de maaş yükünü azaltalım" önerisinde bulundu. Sezon başı fiyatında indirim yapan Alper'e, Konya ve Alanya'dan teklifler olduğu, oyuncunun düşünmek için süre istediği gelen bilgiler arasında.

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