Alper Potuk için Ozan Tufan formülü

Alper Potuk, Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremedi. Bu sezon da göze girmeyi başaramayan 28 yaşındaki futbolcunun, sezonun ikinci yarısında kiralanması gündemde.

Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan, Alanya’ya kiralanmış ve eski günlerine dönmüştü. Alper için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Alper Potuk’un eski günlerine dönmesi için son bir şans daha verilecek. (Fanatik)

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