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GeriFutbol Alpay Özalan'dan TFF'nin kararıyla ilgili açıklama
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Futbol
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 27.12.2019 - 16:15,Son Güncelleme:/

Alpay Özalan'dan TFF'nin kararıyla ilgili açıklama

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Alpay Özalan'dan TFF'nin kararıyla ilgili açıklama

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin VAR kayıtlarının yayınlanması çağrısında bulunması ile ilgili "Burada belirleyici olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olacaktır, futbolun başı olarak. TFF'nin vereceği karara herkesin uyması gerektiği zorunluluğu vardır" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili eski milli futbolcu Alpay Özalan, Kırıkkale'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Özalan, AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin sağlık, ulaşım ve eğitimde olduğu gibi sporda da özellikle tesisleşme anlamında çağ atladığını söyledi. Özalan, "Önümüzde Tokyo Olimpiyatları var, buraya oyuncularımızı iyi hazırlamak, bu biliyorsunuz antrenörlerin görevi; ancak daha büyük sorumluluk bizlere düşüyor. Onların başarılı olması için önemli zeminler hazırlıyoruz, inşallah hak ettiğimiz yere geleceğiz. 1990'lı yıllarda başarı vardı; ama bu kadar mükemmel stadyumlar ve tesisleşme yoktu. AK Parti iktidarından sonra 2002 yılından sonra hem tesisleşme ve statlarda çağ atladık. Her anlamda olduğu gibi ulaşımda olduğu gibi sağlıkta olduğu gibi çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Devletimize ve AT Parti'ye bizim teşekkürümüz başarı ile olacaktır. Bu başarıyı zaman zaman yaptık, zaman zaman ise başarılı olamadık. Bundan sonra çok daha başarılı olmak için çalışacağız" dedi.

'BU TÜR POLEMİKLER FUTBOLUN RENGİDİR'

Alpay Özalan, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin VAR kayıtlarının yayınlanması çağrısında bulunması ile ilgili soru üzerine, "Bizler bu tür polemiklerin dışında tutmaya çalışıyoruz kendimizi bir siyasetçi olarak. Bu tür polemikler her zaman olacak. Her iki tarafın da kendilerine göre haklı payları muhakkak var. Ama belki de futbolun güzelliği burada, böyle rekabet, böyle çekişmeleri futbolun da bir rengi olarak görüyorum. Tabii burada belirleyici olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olacaktır, futbolun başı olarak. Bu tür polemikler futbolun rengidir. Benim burada yorum yapmam uygun olmaz; ama TFF'nin vereceği karara herkesin uyması gerektiği zorunluluğu vardır. Her şeyin futbolumuzun hayrına olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Alpay Özalandan TFFnin kararıyla ilgili açıklama


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