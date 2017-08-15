Alpay Özalan'dan Lucescu'ya çağrı

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cuma günü deplasmanda karşılaşacakları Manisaspor mücadelesinin hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü. Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, idman öncesi değerlendirmelerde bulundu. Özalan, yaptğı açıklamada, "Gaziantep maçında kaybettiğimiz 2 puanı Manisaspor maçında telafi edeceğiz. Hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Son transferlerimizin lisans işlemleri de halloldu. Bir tek Larbi'nin lisansı için son pürüzler hallediliyor. Yeni transferlerimizi Manisa maçında oynatmayı düşünüyoruz. 1-2 gün içerisinde sonuçlanır" şeklinde konuştu.
Lucescu'ya çağrı
Özalan, Lucescu hakkında ise, "Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'ya bir ricada bulunmak istiyorum. Hocamızın kafasında oluşturduğu bir kadro var. Ama bizim ligimizde çoğunlukta Türk oyuncular var. Yetenekli oyuncular var. Bizim ligimizdeki oyuncuları da takip edebilir. İki yabancı ve iki alternatif yerli üzerinde çalışıyoruz. Özellikle ilgilendiğimiz bir yabancı oyuncu çok iyi bir oyuncu" diye konuştu.