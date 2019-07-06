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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.07.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Alpaslan Tahsin için dev kulüpler devrede! | Transfer haberleri...

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Alpaslan Tahsin için dev kulüpler devrede! | Transfer haberleri...

Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’un futbol akademisinde top koşturan futbolcu Alpaslan Tahsin, Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.

Juventus, Milan, Roma, Barcelona, Real Madrid, Sevilla ve Dortmund gibi önemli kulüplerin gözlemcileri tarafından büyüteç altına alınan genç Alpaslan’ın performansıyla ilgili olarak PAOK Komotinis Futbol Akademisi’nin Teknik Direktörler Genel Müdürü Anestis Spiriadis, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Spiriadis, “Bu yıl da kazandığımız şampiyonlukla üçüncü kez kupayı müzemize götürmeyi başardık. Bu başarımızda, genç oyuncumuz Alpaslan’ın çok önemli rolü oldu. Bu sezon 15 gol attı. Alpaslan çok yönlü ve çok yetenekli bir futbolcu. Sürat, teknik, kıvrak vücudu ve top hakimiyetine bir de akıllı oyunu eklenince tabii ki onu diğerlerinden farklı olmasını ön plana çıkarıyor” şeklinde konuştu.

"Geleceği parlak oyuncumuz ile gurur duyuyoruz"

Anestis Spiriadis, genç futbolcunun parlak bir geleceğe sahip olduğunun altını çizerek, “Maç içerisinde her an fark yapabilecek bir futbol zekasına sahip. 3 yıl üst üste şampiyon olmamızda tabii ki Alpaslan’ın yapmış olduğu katkı asla göz ardı edilemez. Alpaslan’ın Avrupa kulüpleri tarafından yakın markaja alınması güzel bir gelişme, ancak o daha çok çalışarak muhakkak bir gün hak ettiği formayı istediği takımda giyecek ve çok arzuladığı yerlere geleceğinden eminim. Alpaslan Tahsin geçtiğimiz yıl kendi yaşıtlarının kategorisi haricinde büyükler liginde 30 maçta oynadı 8 gol kaydederek, 15 de asist yaptı. Geleceği parlak bir oyuncumuz. Onunla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Alpaslan Tahsin: "Avrupa kulüplerinin gözüne girmek güzel bir duygu"

15 yaşındaki futbolcu, 5 yıldır forma giydiği PAOK’ta bu sezon namağlup şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin kendisini yakından takip etmesiyle ilgili de şu ifadelere yer verdi:

“Bu benim için büyük bir başarı, yaşımın 15 olmasına rağmen Avrupa kulüplerinin gözüne girmek çok güzel bir duygu. Tabii ki bu yolun uzun ve zorlu olduğunu biliyorum. Her gün antrenmanlarımda daha çok çalışıyorum. Disiplinli çalışarak hedefime ulaşacağımı ümit ediyorum. Arkadaşlarım şu an yaz tatilinde ama ben aralıksız bu tatil sürecinde de yoğun tempoda özel antrenmanlar yaparak kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Başarının çalışmaktan geleceğini çok iyi biliyorum.”

Alpaslan Tahsin için dev kulüpler devrede | Transfer haberleri...

"Kendimi Cristiano Ronaldo’ya benzetiyorum"

Başarılı oyuncu, idolünün de Cristiano Ronaldo olduğunu belirterek, “O çok başarılı ve kendini ispatlamış bir oyuncu, ne kadar çok çalıştığını ve bu çalışmanın sonucunda da başarıya ulaştığı gözler önünde. Tabii ben de kendimi ona benzetiyorum, ancak onun gibi olmak zor, onun gibi olmam için çok daha fazla çalışmam gerektiğinin bilincindeyim. Çalışmaya böyle devam edersem bir gün onun gibi olabileceğimi düşünüyorum. Başarının yolunun çalışmaktan geçtiğini çok iyi biliyorum” açıklamasını yaptı.

"U15 Milli Takımı’nda forma giymek isterim"

Türkiye U15 Milli Takımı’nda da forma giymek istediğini sözlerine ekleyen Alpaslan, “Milli Takım'da oynamak her oyuncunun hayalidir. Herkes oynadığı takımını en iyi şekilde temsil etmek ister. Umarım Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri bana bu şansı tanırlarsa çok mutlu olurum. U15 Milli Takımı’nı da en iyi şekilde temsil ederim” değerlendirmesini yaptı.

PAOK Futbol Akademisi Başkanı Pagonidis ise Alpaslan Tahsin’in olağanüstü bir yetenek olduğunu söyleyerek, çok başarılı futbol oynadığını ifade etti.

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