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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Alpaslan Öztürk: "Gol sevinçlerimde ikiz kızlarımı taklit ediyorum"

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Alpaslan Öztürk: "Gol sevinçlerimde ikiz kızlarımı taklit ediyorum"

Stefano Napoleoni ve Alpaslan Öztürk, Göztepe'nin Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Napoleoni, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında 2 gol atarak takıma katkı sağlamasının kendisini sevindirdiğini söyledi.

Özellikle son haftalarda iç ve dış sahada puanlar aldıklarını ifade eden Napoleoni, "Bu bizim için mutluluk verici. Taraftarımız evimizde bize güç veriyor. Bu hafta gollerimden sonra hep beraber kutladık. Bize verdikleri destek çok önemli. Şu an iyi bir durumdayız, geliştirerek devam edeceğiz. Zaten iyi çalışıyoruz. Takım olarak en iyi sonuçları alıp, ligi en iyi yerlerde tamamlamaya çalışacağız. Kalan maçlarımızı kazanarak, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Göztepeden 9 yılın en iyi performansı
Göztepe'den 9 yılın en iyi performansı

- Alpaslan Öztürk: "Top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor"

Defans oyuncusu Alpaslan Öztürk de lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak yeni gelen oyuncuların uyum sağlamasıyla toparlandıklarını, yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Hangi mevkide istenirse orada en iyi performansı sergilemeye çalıştığını aktaran Alpaslan, şu anda oynadığı mevkide işlerin iyi gittiğini belirtti.

Bir gazetecinin kendisinin gol attığı maçlarda takımın da kazandığını hatırlatması üzerine Alpaslan Öztürk, "Çok güzel bir istatistik, inşallah hep böyle devam eder. Gurur verici bir şey. Tabii önemli olan takımın puan alması. Kimin gol attığı önemli değil. Önemli olan 3 puanın Göztepe'ye yazılması. Benim de bu istatistikten haberim var." ifadelerini kullandı.

Göztepe'nin ligin en az gol yiyen takımı olduğunun hatırlatılması üzerine de Alpaslan, şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman diğer takımlarda önemli isimler var ama bizim özellikle top rakipteyken savunma anlayışımız bize yardımcı oluyor. Takım olarak çalışıyoruz bunu. Özellikle defansa veya kaleciye verilecek bir unvan demiyorum çünkü takımın başarısı."

Alpaslan Öztürk, her Türk gibi kendisinin de hayalinin milli olmak olduğunu, milli takıma seçilene kadar çalışmalarını en iyi şekilde sürdüreceğini ifade etti.

Gol sevinçleri hakkında da konuşan Alpaslan, ikiz kızları olduğunu, izin günlerinde görebildiği kızlarının dans hareketleri ve mimiklerini gol sevinçlerinde taklit etmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Alpaslan Öztürk: Gol sevinçlerimde ikiz kızlarımı taklit ediyorum

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