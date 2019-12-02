Alpaslan gol işini abarttı! Göztepe'de zirvede...
Göztepe asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla forma giyen Alpaslan Öztürk, bu sezon takımın en golcü ismi oldu.
Göztepe asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla forma giyen Alpaslan Öztürk, bu sezon takımın en golcü ismi oldu.
Sarı-Kırmızılılar’la 12 Süper Lig maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu 3 gol attı. Konyaspor ve Fenerbahçe maçlarından penaltıları gole çeviren oyuncu, 4-0 kazanılan Kayserispor karşısında da ağları sarsmıştı.
Alpaslan yaptığı ilginç gol sevinçleriyle de dikkat çekti.
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