Alpaslan Eratlı’ya hastanede ziyaret
1973-83 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Alpaslan Eratlı, ayak parmağında oluşan enfeksiyon nedeniyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
1973-83 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen Alpaslan Eratlı, ayak parmağında oluşan enfeksiyon nedeniyle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Başkan Aziz Yıldırım, asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile birlikte 70 yaşındaki Eratlı’yı ziyaret etti. Yıldırım ve Mosturoğlu, Alpaslan Eratlı ile eşi Nurdan Eratlı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Libero pozisyonunda oynayan Eratlı 1982-83 sezonunda jübilesini yapmıştı.
FANATİK
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